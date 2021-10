Morto Raffaele Tiscar, ex deputato Dc: aveva 65 anni. Fatale un incidente in moto (Di martedì 19 ottobre 2021) incidente stradale in provincia di Como , Morto a 65 anni l'ex deputato Raffaele Tiscar . Nato a Bari e cresciuto in Toscana, fu eletto consigliere comunale a Firenze per la Democrazia cristiana , poi ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021)stradale in provincia di Como ,a 65l'ex. Nato a Bari e cresciuto in Toscana, fu eletto consigliere comunale a Firenze per la Democrazia cristiana , poi ...

