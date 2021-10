Lino Banfi in lacrime per via di una richiesta della moglie malata

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 19 ottobre 2021)ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin negli scorsi giorni, ha parlato del suo rapporto con laLucia Zagaria, con la quale a breve festeggerà le nozze di diamante. La donna èdi Alzheimer da anni, ma riuscirebbe a regalare ancora momenti di tenerezza a, come quando durante la pandemia gli avrebbe chiesto di trovare il modo di morire insieme per non vivere nemmeno un giorno l’uno senza l’altra. Il protagonista di un Medico in Famiglia è scoppiato inparlando di questo episodio, dimostrando un grande amore per la. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Alberto Angela intimidito da Maria De Filippi: ecco cosa sta succedendo Il famoso conduttore sembrerebbe essere contrariato dal momento che dovrà ...