La prima pericolosa carta di Conte | mettere le mani sui gruppi 5s in Parlamento

(Di martedì 19 ottobre 2021) C’è una storia che racconta a che punto è la notte fra i 5 stelle, il loro stato di salute, quali sono le priorità in questa fase caotica, da dove parte la riorganizzazione, il nuovo Movimento o il Movimento nuovo, cosa bolle nella pentola che Giuseppemescola in attesa di servire al paese la sua idea di futuro. Ed è una storia niente affatto nuova, che parla di poltrone, di potere e di controllo. La settimana scorsa, dopo essere rimasto fuori dalla partita dei ballottaggi, il nuovo capo politico ha convocato i direttivi di Camera e Senato. Per fare il punto della situazione, certo. Per coordinare il lavoro sulla legge di stabilità in arrivo, per progettare gli impegni futuri, ovvio. Ma tra una proposta e l’altra, tra un commento e l’altro, alla fine l’ex premier ha messo una proposta/richiesta precisa sul piatto: “Dovremmo uniformare le scadenze dei due ...