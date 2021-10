La Cia apre un centro ad hoc sulla Cina. La reazione di Pechino (Di martedì 19 ottobre 2021) “Combattiamo una ‘guerra di popolo’ contro le spie, in modo che non possano muovere un solo passo e non abbiano luogo in cui nascondersi!”. Così la propaganda di Pechino ha reagito alla riorganizzazione della Cia con la nascita di due nuovi centri di missione, uno di questi dedicato proprio a quella che il direttore William J. Burns “la minaccia proviene dal governo cinese”, la “più importante minaccia geopolitica che affrontiamo nel XXI secolo”. La reazione cinese, ha rivelato il South China Morning Post, è affidata a un account Weibo gestito dal Ji?fàngj?n Bào, il giornale ufficiale delle forze armate, che descrive la Cia come una forza straniera ostile, aggiungendo che “il servizio di intelligence degli Stati Uniti, che sta reclutando così sfacciatamente agenti speciali, deve avere metodi più sinistri e insopportabili dietro di sé”. E ancora: “Ma ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) “Combattiamo una ‘guerra di popolo’ contro le spie, in modo che non possano muovere un solo passo e non abbiano luogo in cui nascondersi!”. Così la propaganda diha reagito alla riorganizzazione della Cia con la nascita di due nuovi centri di missione, uno di questi dedicato proprio a quella che il direttore William J. Burns “la minaccia proviene dal governo cinese”, la “più importante minaccia geopolitica che affrontiamo nel XXI secolo”. Lacinese, ha rivelato il South China Morning Post, è affidata a un account Weibo gestito dal Ji?fàngj?n Bào, il giornale ufficiale delle forze armate, che descrive la Cia come una forza straniera ostile, aggiungendo che “il servizio di intelligence degli Stati Uniti, che sta reclutando così sfacciatamente agenti speciali, deve avere metodi più sinistri e insopportabili dietro di sé”. E ancora: “Ma ...

