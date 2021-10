In possesso di numerose carte di credito | arrestate tre persone

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato treun 37enne moldavo già noto alle forze dell’ordine, un 42enne romeno e un 43enne romano con l’accusa di utilizzo fraudolento didi pagamento in concorso. Ieri sera, al termine di mirati accertamenti investigativi e nel corso di uno specifico servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno fermato i tre in via Alessandro Nelli, zona Torre Gaia, sottoponendoli ad un approfondito controllo. Le perquisizioni personali eseguite dai Carabinieri hanno permesso di rinvenire 2diintestate a terzee 1.500 euro in contanti nelle tasche del 37enne, 2diintestate a terzee 600 euro in contanti nelle tasche ...