In Albania debutta il GF Vip con lo studio identico al nostro e la conduttrice parla di Alfonso Signorini

Leggi su biccy

(Di martedì 19 ottobre 2021) Inun paio di settimane fa hato il Big Brother Vip condotto da Arbana Osmani che, poco prima di cimentarsi in quell’avventura, è venuta in Italia per conoscere il team italiano ed. “l’ho incontrato qualche settimana fa, a Roma, dove ho incontrato i produttori e lo staff del programma; è stato molto carino con me, è stato un gentiluomo. Lui è bravissimo, non è un conduttore classico alla Pippo Baudo. Ma la tv cambia, bisogna sapersi reinventare. Da opinionista a conduttore e autore,ha fatto un bel passo avanti. Il GF Vip è perfetto per lui”. Arbana, sempre fra le colonne di TvBlog, ha poi svelato le differenze fra ilGF Vip ed il loro. “Da voi i concorrenti – penso ad Adriana Volpe – se la giocano di più, sanno ...