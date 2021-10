Green pass, in Sicilia due deputati ex M5S respinti all'ingresso: si sono rifiutati di mostrarlo (Di martedì 19 ottobre 2021) Non hanno voluto esibire il Green pass (che avevano), così sono stati respinti all'ingresso del Palazzo dei Normanni dai vigilantes. È successo ai due deputati regionali Angela Foti , vice presidente ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Non hanno voluto esibire il(che avevano), cosìstatiall'del Palazzo dei Normanni dai vigilantes. È successo ai dueregionali Angela Foti , vice presidente ...

