Gf: Raffaella Fico riceve 100 rose bianche dal fidanzato, ma non è la sola! (Di martedì 19 ottobre 2021) Gf Vip: Raffaella Fico ha ricevuto ben 100 rose bianche dal suo misterioso fidanzato. Ma a quanto sembra non è stata l’unica, ecco cosa è successo. Raffaella Fico riceve delle rose bianche dal fidanzato Piero, ma non è l’unicaIeri sera è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip, anche questa volta non sono mancati i colpi di scena e i litigi tra i concorrenti della casa. Ma nelle ultime ore è emersa un’indiscrezioni su una delle partecipanti, stiamo parlando di Raffaella Fico, in molti si ricorderanno di quando il fidanzato della showgirl mandò 100 rose bianche ad Alfonso da consegnare alla sua ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Gf Vip:ha ricevuto ben 100dal suo misterioso. Ma a quanto sembra non è stata l’unica, ecco cosa è successo.delledalPiero, ma non è l’unicaIeri sera è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip, anche questa volta non sono mancati i colpi di scena e i litigi tra i concorrenti della casa. Ma nelle ultime ore è emersa un’indiscrezioni su una delle partecipanti, stiamo parlando di, in molti si ricorderanno di quando ildella showgirl mandò 100ad Alfonso da consegnare alla sua ...

Advertising

BacciChicca : RT @gr_caterina: Una recente foto di Raffaella fico nella casa del grande fratello #gfvip - edosenzaemoji : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip - romapuledrina : RT @BITCHYFit: 45 minuti di sorpresa ad Aldo Montano, Raffaella Fico e Manila Nazzaro fatte scannare durante la pubblicità. Ok. #GFVip - FraniiiCesca : @DenisDecorte Per questo dobbiamo tenere Raffaella dentro. Questi fanno pace per non essere nominata. Raffaella non… - Reberebby215 : RT @Iperborea_: Raffaella Fico potrebbe stare in silenzio e limitarsi ad alzare le sopracciglia e creerebbe comunque una dinamica, è pazzes… -