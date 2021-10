Fitch alza rating di Ifis Npl Servicing

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’agenzia internazionales hato ildiNpl, la controllata del Gruppo Bancaspecializzata nella gestione e recupero dei crediti NPL anche per conto terzi: ’Asset-Backed Special Servicerè stato portato ad ABSS1- da ABSS2 e lo Special Servicerresidenziale e commerciale confermati rispettivamente a 2+ e CSS2+. Taleposiziona la società fra i migliori servicer del mercato nella gestione e nel recupero di numerose categorie di crediti NPL. L’attività attualmente svolta sul portafoglio di proprietà della Banca e per conto terzi potrà essere estesa in futuro anche a portafogli Npl acquistati dal Gruppo Bancain partnership ...

Teleborsa

In più,ritiene che il controllo del rischio di Ifis Npl Servicing sia forte e meritevole della migliore categoria di rating "1". Il presidio di Ifis Npl Servicing si articola sui tre livelli ..."Il rating di- si legge in un comunicato - posiziona Ifis Npl Servicing tra i migliori servicer del mercato nella gestione e nel recupero di numerose categorie di crediti Npl". L'attivita' di ...L'agenzia internazionale Fitch Ratings ha alzato il rating di Ifis Npl Servicing, la controllata del Gruppo Banca Ifis specializzata nella gestione ...L’agenzia ha rivisto le sue previsioni di crescita del Pil italiano 2021 dal 4,8%. L’Italia cresce più velocemente dell’eurozona per la prima volta in un decennio. La riduzione del rapporto debito/Pil ...