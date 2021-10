Covid: parenti vittime Trivulzio, ‘non escludiamo opposizione a richiesta archiviazione’ (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) – La “lotta” dei parenti delle vittime del Covid19 al Pio Albergo Trivulzio di Milano “continuerà in tutte le sedi possibili” dopo la richiesta di archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura di Milano, che non ha trovato “il nesso causale” tra la responsabilità dei vertici dell’ente e le morti nella struttura. “Da una lettura più approfondita delle motivazioni della richiesta di archiviazione decideremo quali saranno le altre mosse, perché la lotta continuerà in tutte le sedi possibili, anche in quella civile. Non escludiamo l’opposizione alla richiesta di archiviazione del pm”, spiega all’AdnKronos Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione Felicita, già comitato Giustizia e Verità per le ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) – La “lotta” deidelledel19 al Pio Albergodi Milano “continuerà in tutte le sedi possibili” dopo ladi archiviazione dell’inchiesta da parte della Procura di Milano, che non ha trovato “il nesso causale” tra la responsabilità dei vertici dell’ente e le morti nella struttura. “Da una lettura più approfondita delle motivazioni delladi archiviazione decideremo quali saranno le altre mosse, perché la lotta continuerà in tutte le sedi possibili, anche in quella civile. Nonl’alladi archiviazione del pm”, spiega all’AdnKronos Alessandro Azzoni, presidente dell’associazione Felicita, già comitato Giustizia e Verità per le ...

