Bitcoin | debutto effervescente per l’ETF sul Nyse

(Teleborsa) – Momento storico per l'industria delle criptovalute. Il primo ETF statunitense collegato a Bitcoin registra acquisti consistenti nel giorno del debutto. l'ETF di ProShares Bitcoin Strategy segna un aumento del 3,4% a 41,34 dollari. Il fondo tiene traccia non direttamente della criptovaluta ma dei futures Bitcoin. Si muovono al rialzo anche le quotazioni del Bitcoin che viaggiano in area 62.800 dollari.

