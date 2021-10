Besiktas-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 18.45 in campo Besiktas e Sporting Lisbona, per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Queste le formazioni ufficiali: Besiktas (4-1-4-1): Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala; Souza; Ghezzal, Teixeira Santos, Pjanic, Larin; Batshuayi. All. Yalcin Sporting (3-4-3): Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Matheus Nunes, Joao Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves. All. Amorim Foto: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Alle 18.45 in campo, per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Queste le(4-1-4-1): Destanoglu; Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala; Souza; Ghezzal, Teixeira Santos, Pjanic, Larin; Batshuayi. All. Yalcin(3-4-3): Adan; Inacio, Coates, Feddal; Porro, Matheus Nunes, Joao Palhinha, Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves. All. Amorim Foto: Logo Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

