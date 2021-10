(Di martedì 19 ottobre 2021) Cristina Le, direttore medico diSciences Italia, in occasione dell’assegnazione dei duepromossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia – Fellowship e Community Award Program – ha spiegato come il bilancio al momento del decimo compleanno deisia nettamente positivo: “Oggi celebriamo il decimoversario, quindi 10in cuiSciences è stata vicino sia allache alladei pazienti, al fine di sostenere progetti di ricerca e progetti socio-assistenziali del terzo settore. Il bilancio di questi 10è molto incoraggiante: in questo arco di tempo abbiamo ricevuto circa 1.300 progetti, che sono stati valutati da ...

Advertising

zazoomblog : Oltre 1 mln a scienziati e pazienti premiati vincitori bandi Gilead - #Oltre #scienziati #pazienti #premiati - giornaleradiofm : Salute: Bandi Gilead, Ercoli (Medicina Solidale): 'tra impegni scienza abbattere disuguaglianze': Milano, 19 ott. (… - giornaleradiofm : Salute: Bandi Gilead, Le Grazie: '10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti': Milano, 19 ott. (Adnkron… - lifestyleblogit : Oltre 1 mln a scienziati e pazienti, premiati vincitori bandi Gilead - - lifestyleblogit : Bandi Gilead, Le Grazie: '10 anni di vicinanza a comunità scientifica e pazienti' - -

Ultime Notizie dalla rete : Bandi Gilead

Cristina Le Grazie , direttore medico diSciences Italia, in occasione dell'assegnazione dei duepromossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia - Fellowship e Community Award Program - ha spiegato come il bilancio ...A dirlo in occasione dell'assegnazione deidiSciences, Fellowship e Community Award Program, è Lucia Ercoli , responsabile sanitario dell'Istituto di Medicina Solidale. 'Rendere ...Dall’agopuntura all’ipnosi fino alla ionorisonanza e al reiki, l’onco-ematologia integrativa diventa realtà grazie al Community Award Program di Gilead Sciences.Cristina Le Grazie, direttore medico di Gilead Sciences Italia, in occasione dell’assegnazione dei due bandi promossi dalla società biofarmaceutica californiana in Italia – Fellowship e Community Awar ...