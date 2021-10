Australian Open: solo vaccinati. Djokovic a rischio: "Non è lecito chiedermi se lo sono" (Di martedì 19 ottobre 2021) Nole: Non vado Il serbo ha commentato la notizia sulla pagine del quotidiano Blic: "Ancora non so se andrò a Melbourne. Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e una ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Nole: Non vado Il serbo ha commentato la notizia sulla pagine del quotidiano Blic: "Ancora non so se andrò a Melbourne. Non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e una ...

Advertising

WeAreTennisITA : Djokovic tornerà a Parigi ???? In una intervista ad un magazine serbo, il numero 1 ha rivelato la sua programmazione… - Eurosport_IT : Novak Djokovic conferma che sarà a Torino per le #AtpFinals, mentre sui vaccini... ?? ?? - repubblica : Sportivi No Vax, gli Australian Open di tennis saranno aperti solo ai vaccinati. Djokovic: 'Non so se ci saro'' - geronimo_black : RT @HuffPostItalia: Djokovic minaccia gli Australian Open, 'non lecito chiedermi se sono vaccinato' - Tullia01 : RT @repubblica: Sportivi No Vax, gli Australian Open di tennis saranno aperti solo ai vaccinati. Djokovic: 'Non so se ci saro'' https://t.c… -