Ansu Fati | il Barcellona blinda il suo gioiello

Dopo le voci degli ultimi giorni che avevano lasciato oresagire una clamorosa rottura, Ansu Fati e il Barcellona sarebbe prossimi a legarsi per altri cinque anni. La dirigenza blaugrana ha deciso così di puntare sul talento della Guinea come erde di Messi. Ansu Fati sarà il futuro del Barcellona? I blaugrana non hanno alcun dubbio sulle potenzialità di questo giocatore che, nonostante la giovane età (21 anni(, si è già caricato la squadra sulle spalle realizzando 2 reti in quattro partite. Decisivo, per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2022, l'incontro tra il suo procuratore, Jorge Mendez, e il direttore sportivo dei catalani, Mateu Alemany, a testimonianza della volontà del numero uno Laporta di proseguire nella politica di ringiovanimento della rosa, iniziata ...

