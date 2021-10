78° dello Sbarco di Anzio, il Premio per la Pace a Edith Bruck (Di martedì 19 ottobre 2021) Anzio – “Caro Sindaco De Angelis, La ringrazio per aver pensato a me per il Premio per la Pace, ciò che sto cercando da una vita”. Sono le prime parole della nota scrittrice Edith Bruck, sentinella della libertà, sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto ed al dramma della seconda guerra mondiale, alla quale giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 11.30, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, nell’ambito delle Celebrazioni per il 78° Anniversario dello Sbarco, conferirà il Premio per la Pace Città di Anzio. La seconda edizione dell’importante evento culturale, istituito nel 2020 dall’Amministrazione De Angelis, che vedrà il diretto coinvolgimento delle scuole del territorio, segue il conferimento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)– “Caro Sindaco De Angelis, La ringrazio per aver pensato a me per ilper la, ciò che sto cercando da una vita”. Sono le prime parole della nota scrittrice, sentinella della libertà, sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto ed al dramma della seconda guerra mondiale, alla quale giovedì 20 gennaio 2022, alle ore 11.30, il Sindaco di, Candido De Angelis, nell’ambito delle Celebrazioni per il 78° Anniversario, conferirà ilper laCittà di. La seconda edizione dell’importante evento culturale, istituito nel 2020 dall’Amministrazione De Angelis, che vedrà il diretto coinvolgimento delle scuole del territorio, segue il conferimento ...

