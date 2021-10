1 minuto in Borsa 19 ottobre 2021

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento (+1,76%). Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +105 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Si attende domani dall’Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo. Sempre domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti. È previsto giovedì sempre dagli Stati Uniti l’annuncio del PhillyFed. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 15.349,75 punti.

Milano mostra un esiguo +0,09% alle 10.30 e passa di mano a 26.292,68 punti.Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,83%, archiviando la giornata a 26.268,62 punti.