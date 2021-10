Varese, Galimberti fa il bis e la Lega resta al palo (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Lega cade a Varese. Di nuovo. Davide Galimberti, candidato del Pd e appoggiato dal Movimento 5 stelle, si riconferma sindaco con il 53,2% dei voti (2.000 in più del candidato del centrodestra) in quella che ormai si potrebbe definire l’ex roccaforte leghista. «Si vince e si perde insieme», commenta lo sfidante Matteo Bianchi (fermo al 46,8%), deputato della Lega e uomo voluto proprio da Matteo Salvini dopo il rifiuto di Roberto Maroni nella corsa per la guida della città. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lacade a. Di nuovo. Davide, candidato del Pd e appoggiato dal Movimento 5 stelle, si riconferma sindaco con il 53,2% dei voti (2.000 in più del candidato del centrodestra) in quella che ormai si potrebbe definire l’ex roccaforte leghista. «Si vince e si perde insieme», commenta lo sfidante Matteo Bianchi (fermo al 46,8%), deputato dellae uomo voluto proprio da Matteo Salvini dopo il rifiuto di Roberto Maroni nella corsa per la guida della città. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

