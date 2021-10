Uomini e Donne spoiler puntata 18 ottobre: una grande assenza e una censura (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi, lunedì 18 ottobre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. L’appuntamento è, come sempre, fissato alle ore 14:45 su Canale 5 e si parlerà, ovviamente, sia di trono classico sia di trono over. In merito al primo, nella puntata odierna assisteremo ad un colpo di scena che creerà molto sgomento, ovvero, l’assenza di una corteggiatrice di Matteo molto discussa. Scopriamo cosa è successo. Anticipazioni oggi: Maria assente Nella puntata di oggi di Uomini e Donne farà molto rumore l’assenza di Maria, corteggiatrice di Matteo Fioravanti. La ragazza si è contraddistinta sin dalla prima puntata per il suo modo di fare saccente ed arrogante. Sia il pubblico da casa sia i presenti in studio, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi, lunedì 18, andrà in onda una nuovadi. L’appuntamento è, come sempre, fissato alle ore 14:45 su Canale 5 e si parlerà, ovviamente, sia di trono classico sia di trono over. In merito al primo, nellaodierna assisteremo ad un colpo di scena che creerà molto sgomento, ovvero, l’di una corteggiatrice di Matteo molto discussa. Scopriamo cosa è successo. Anticipazioni oggi: Maria assente Nelladi oggi difarà molto rumore l’di Maria, corteggiatrice di Matteo Fioravanti. La ragazza si è contraddistinta sin dalla primaper il suo modo di fare saccente ed arrogante. Sia il pubblico da casa sia i presenti in studio, ...

Advertising

Tg3web : La Comunità ebraica ricorda il rastrellamento del 16 ottobre 1943 con una marcia silenziosa nel Ghetto di Roma. Dop… - Emagorno : Che bello vedere tante donne e tanti uomini che hanno voglia di dare una mano per rilanciare #ItaliaViva in provinc… - elenabonetti : L’ex premier Conte vorrebbe darmi lezioni di femminismo ma il giudizio sull’adeguatezza non dipende dal genere. Tra… - pgmacchi : RT @FmMosca: IMMAGINI CHE FARANNO LA STORIA Eroi, questi uomini, donne, ragazzi, sono e.r.o.i. 'Eseguivo gli ordini' è un'aggravante. #Trie… - IArtioli : @MTravanut Stanno caricando donne, uomini indifesi a Trieste. Questo è insuperabile: violenza senza fine. E indiffe… -