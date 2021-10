Tutti possono vincere un top di gamma con spusu (Di lunedì 18 ottobre 2021) , che tu sia cliente dell’operatore virtuale o meno hai le stesse possibilità di poter vincere un iPhone 12 Pro da 128 GB oppure un Galaxy S21+ da 256 GB. Non solo, insieme avrai gratis la tariffa spusu 50 per un anno. Inoltre, per 100 partecipanti ci sarà un premio di consolazione, un buono Amazon da 5€. Vuoi sapere come si può partecipare al concorso? e scoprirai le semplici modalità a cui dovrai adempiere. spusu: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funziona vincere un top di gamma con spusu Per vincere un top di gamma con spusu hai tempo fino al 7 novembre alle ore 23,59€, ma occorre sapere come partecipare Ecco come funziona: dovrai inviare un SMS con un qualsiasi testo da te scelto al numero 378 080 0100. Le tue ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 18 ottobre 2021) , che tu sia cliente dell’operatore virtuale o meno hai le stesse possibilità di poterun iPhone 12 Pro da 128 GB oppure un Galaxy S21+ da 256 GB. Non solo, insieme avrai gratis la tariffa50 per un anno. Inoltre, per 100 partecipanti ci sarà un premio di consolazione, un buono Amazon da 5€. Vuoi sapere come si può partecipare al concorso? e scoprirai le semplici modalità a cui dovrai adempiere.: opinioni, tariffe, rete, copertura, come funzionaun top diconPerun top diconhai tempo fino al 7 novembre alle ore 23,59€, ma occorre sapere come partecipare Ecco come funziona: dovrai inviare un SMS con un qualsiasi testo da te scelto al numero 378 080 0100. Le tue ...

