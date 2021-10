Trieste | idranti | cariche e lacrimogeni della polizia al porto Dispersa la folla dei No Green Pass | ora in centro

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - borghi_claudio : Il ministro lamorgese ha lasciato fare quello che volevano al rave di Viterbo, ha lasciato assaltare la sede della… - matteosalvinimi : Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti c… - ditron99 : RT @byoblu: STANNO TOGLIENDO LE IMMAGINI DELLA VERGOGNA DA MOLTI SITI DI INFORMAZIONE! - Marco Rizzo ?? - TENPaulaner : RT @DanieleMeloni80: È clamoroso come la sinistra, che ha sostenuto le manifestazioni più becere dei centri sociali e quelle più reazionari… -

Ultime Notizie dalla rete : Trieste idranti

Lo sgombero è stato deciso dalla Procura die l'intervento era già trapelato in via non ... prima che gli agenti azionassero gli. Nonostante ciò, i manifestanti non hanno ceduto e non ...Il via allo sgombero del porto con glisui manifestanti è partito questa mattina direttamente dal Viminale. Così il ministro cambia ... Il via allo sgombero del porto dicon gli indranti ..."Le minoranze non blocchino maggioranze incolpevoli. Non si esasperi la situazione. Liberate porto per i lavoratori" ...Il leghista contro la ministra dell'Interno: "La settimana scorsa ha permesso ai neofascisti di mettere a soqquadro Roma, e oggi..." ...