Sgomberati dalla Regione Lazio, i no green pass Barillari e Cunial chiedono asilo politico alla Svezia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rimasti chiusi per un giorno dentro gli uffici della Regione Lazio, Davide Barillari e Sara Cunial, una volta usciti hanno chiesto “asilo politico alla Svezia“. Il consigliere regionale Barillari e la deputata Sara Cunial, infatti, avevano occupato l’ufficio regionale giovedì 14 ottobre, alle 18. Avevano passato lì la notte in attesa dell’entrata in vigore dell’obbligo di green pass per i lavoratori e durante il giorno avevano condiviso sui social alcuni momenti della loro protesta avvertendo: “Dovranno cacciarci con la forza“. La protesta si è invece conclusa dopo poche ore e senza che si rendesse necessario l’uso della forza. “Ci hanno obbligato ad uscire perché – ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rimasti chiusi per un giorno dentro gli uffici della, Davidee Sara, una volta usciti hanno chiesto ““. Il consigliere regionalee la deputata Sara, infatti, avevano occupato l’ufficio regionale giovedì 14 ottobre, alle 18. Avevanoato lì la notte in attesa dell’entrata in vigore dell’obbligo diper i lavoratori e durante il giorno avevano condiviso sui social alcuni momenti della loro protesta avvertendo: “Dovranno cacciarci con la forza“. La protesta si è invece conclusa dopo poche ore e senza che si rendesse necessario l’uso della forza. “Ci hanno obbligato ad uscire perché – ...

Advertising

FabioInnocent10 : @borghi_claudio Ormai smentirti è parte della routine. FN non era presente se non i suoi attivisti come liberi citt… - LucaSalvarani11 : I portuali duri e puri sgomberati in un amen dalla polizia. Prima che venissero sgomberati dai colleghi che voglion… - Today_it : #PortoTrieste: sgomberati i #nogreenpass con la forza dalla polizia, cariche e idranti?? - alexproietti : Coraggioso @paolofratter per @SkyTG24 che sta facendo la diretta in mezzo ai #portuali di Trieste che stanno per es… - MarioPeracchio : RT @RescueMed: ??Da 12 giorni centinaia di donneuomini e bambini migranti sono accampati sotto la sede @UNHCRLibya a #Tripoli.Chiedono di e… -