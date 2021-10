Sci: Pirovano operata domani a Milano al legamento crociato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - Laura Pirovano sarò operata presso la clinica La Madonnina di Milano nella giornata di martedì 19 ottobre dalla Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. La sfortunata 24enne trentina delle Fiamme Gialle si era infortunata venerdì scorso nel corso di un allenamento preparatorio alla gara austriaca e sarà costretta a saltare l'intera stagione di competizioni. Il suo posto nel gigante femminile di Coppa del mondo di sabato 23 ottobre verrà preso dalla bergamasca Ilaria Ghisalberti, 24enne del Centro Sportivo Carabinieri, che proprio a Soelden ha disputato nella passata stagione la sua unica prova sul massimo circuito, concludendo la prima manche al 61simo posto. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. - (Adnkronos) - Laurasaròpresso la clinica La Madonnina dinella giornata di martedì 19 ottobre dalla Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri per la ricostruzione deldel ginocchio sinistro. La sfortunata 24enne trentina delle Fiamme Gialle si era infortunata venerdì scorso nel corso di un allenamento preparatorio alla gara austriaca e sarà costretta a saltare l'intera stagione di competizioni. Il suo posto nel gigante femminile di Coppa del mondo di sabato 23 ottobre verrà preso dalla bergamasca Ilaria Ghisalberti, 24enne del Centro Sportivo Carabinieri, che proprio a Soelden ha disputato nella passata stagione la sua unica prova sul massimo circuito, concludendo la prima manche al 61simo posto. ...

