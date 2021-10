Savastano in due ore ha respinto le accuse (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nino Savastano, consigliere regionale della Campania coinvolto nell’inchiesta della Procura di SALERNO su presunti appalti truccati, oggi ha risposto per oltre due ore alle domande del gip Gerardina Romaniello. L’esponente politico, eletto in quota Campania Libera alle scorse Regionali, ha provato a chiarire ogni aspetto, soffermandosi anche sul rapporto con Fiorenzo Zoccola, colui che la Procura di SALERNO considera il ras delle cooperative sociali e che da lunedi’ e’ in carcere. Savastano, inoltre, ha sostenuto di non essere mai stato direttamente interessato dagli atti amministrativi che sono al centro della vicenda giudiziaria. Nei prossimi giorni il suo legale difensore, l’avvocato Cecchino Cacciatore, dovrebbe presentare istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’inchiesta che ha ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nino, consigliere regionale della Campania coinvolto nell’inchiesta della Procura di SALERNO su presunti appalti truccati, oggi ha risposto per oltre due ore alle domande del gip Gerardina Romaniello. L’esponente politico, eletto in quota Campania Libera alle scorse Regionali, ha provato a chiarire ogni aspetto, soffermandosi anche sul rapporto con Fiorenzo Zoccola, colui che la Procura di SALERNO considera il ras delle cooperative sociali e che da lunedi’ e’ in carcere., inoltre, ha sostenuto di non essere mai stato direttamente interessato dagli atti amministrativi che sono al centro della vicenda giudiziaria. Nei prossimi giorni il suo legale difensore, l’avvocato Cecchino Cacciatore, dovrebbe presentare istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’inchiesta che ha ...

