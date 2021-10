Running | Ecomaratona del Barberesco | domenica 24 ottobre ad Alba si corre la dodicesima edizione

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stata presentata lo scorso fine settimana nella Salla della resistenza del Comune di(Cuneo) la 12°delladel Barbaresco e del Tartufo Bianco di, manifestazione in programma nella città piemontese24ed organizzata dall’associazione sportiva Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero. In concomitanza con la maratona, sarà corsa anche la gara sulla mezza distanza. La maratona, patrocinata da diversi comuni, oltre che dalla Provincia di Cuneo e dalla Regione Piemonte, si snoderà lungo un percorso paesaggisticamente meraviglioso che toccherà anche i comuni di Barbaresco, Neive e Treiso. Notevole l’interesse suscitato negli appassionati che hanno risposto in gran numero: benché le iscrizioni siano ancora aperte, sono già 11 le Regioni ...