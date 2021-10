Prosa al Donizetti | “Mine vaganti” di Ozpetek; parte la vendita abbonamenti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Bergamo. È iniziata la marcia di avvicinamento alla Stagione dei Teatri 2021/2022 della Fondazione Teatro: da martedì 19 (turni venerdì-sabato-domenica) e da giovedì 21 ottobre (turni martedì-mercoledì-giovedì) gli ex abbonati alla Stagione dial Teatropotranno rinnovare il proprio abbonamento, con la possibilità di mantenere i posti precedenti alla chiusura del Teatro per restauri. Da sabato 23 ottobre si potranno quindi rinnovare glia Altri Percorsi e all’Operetta, mentre da martedì 2 novembre sarà la volta dei rinnoviex abbonati Creberg 19/20 e ex abbonati Sociale 19/20. Dal 10 novembre 2021 sarà quindi possibile acquistare i nuoviper tutte le rassegne della Stagione dei Teatri e dal 23 novembre ...

L'Eco di Bergamo

Il 17 e 19 dicembre andrà in scena un'altra grande opera: Don Pasquale di, con i giovani ... che unisce musica, danza ee avrà la regia di Aldo Tarabella. CONCERTISTICA ELa ......ore 16.00 Don Pasquale Dramma buffo in tre atti di Giovanni Ruffini Musica di Gaetano...Teatro Sociale di Rovigo giovedì 5 maggio 2022 ore 18.00 a cura di Vincenzo Soravia Stagione die ...Donizetti, Monteverdi e Verdi saranno gli autori al centro della prossima Stagione 2021/2022 del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, la terza pianificata dal Teatro Stabile del Veneto. Questo, almeno ...Apertura del botteghino del teatro sociale. Oggi e domani è riservato agli abbonati lirica 20192020 per scelta del posto a pianta libera, il 14 ottobre per tutti gli altri utenti. Apertura prosa danza ...