Portuali di Trieste nel caos: "Lo sciopero continua". Si dimette il portavoce Stefano Puzzer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Portuali di Trieste nel caos: "Lo sciopero continua". Dopo la nota stampa emessa ieri sera e la conseguente marcia indietro di Stefano Puzzer sull'interruzione degli scioperi dei Portuali di Trieste, il portavoce del Comitato dei lavoratori del porto ha rassegnato le proprie dimissioni. "Una mia scelta, nessuno voleva accettare il mio passo indietro" spiega sul suo profilo Facebook. Si è dimesso Stefano Puzzer, leader della protesta anti Green Pass che da giorni va avanti nei pressi del porto di Trieste. Il portavoce dei lavoratori no Green Pass ha fatto sapere tramite il suo profilo Facebook di aver rassegnato le dimissioni dal Clpt ...

