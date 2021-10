Paola Turani: attaccata dai novax (Di lunedì 18 ottobre 2021) In questi giorni Paola Turani e suo marito Riccardo Serpellini sono diventati genitori del piccolo Enea Francesco. Nelle sue Instagram stories, la modella ha raccontato della sua scelta di vaccinarsi nei prossimi giorni, ma alcuni utenti novax hanno risposto alle sue stories cercando di dissuaderla, senza però riuscirvi. Paola Turani ha ricondiviso i messaggi insieme alla sua risposta. Durante la gravidanza Paola Turani aveva già parlato di come Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) In questi giornie suo marito Riccardo Serpellini sono diventati genitori del piccolo Enea Francesco. Nelle sue Instagram stories, la modella ha raccontato della sua scelta di vaccinarsi nei prossimi giorni, ma alcuni utentihanno risposto alle sue stories cercando di dissuaderla, senza però riuscirvi.ha ricondiviso i messaggi insieme alla sua risposta. Durante la gravidanzaaveva già parlato di come Articolo completo: dal blog SoloDonna

