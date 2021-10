Osimhen, parla il cognato: "Vuole farlo per i tifosi" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victor Osimhen ha illuminato ancora una volta il Maradona e fatto esultare i tifosi del Napoli. L'attaccante nigeriano si è calato sempre più nella parte del protagonista e non ha intenzione di fermarsi. Il cognato (nonché membro del suo entourage) di Osimhen, Osita Okolo, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della condizione del numero 9 azzurro e degli obiettivi futuri. “E’ un buon momento, è in ottimo stato di forma e speriamo che possa durare fino al termine della stagione. Sta migliorando, la continuità fa la differenza. Un calciatore come lui deve giocare spesso e senza fermarsi per stare sempre meglio e stiamo notando i suoi miglioramenti”. Sta studiando l’italiano? “Sì, pian piano sta iniziando a parlare un po’ di italiano. Con il gruppo ci prova già, poi presto lo farà ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Victorha illuminato ancora una volta il Maradona e fatto esultare idel Napoli. L'attaccante nigeriano si è calato sempre più nella parte del protagonista e non ha intenzione di fermarsi. Il(nonché membro del suo entourage) di, Osita Okolo, ai microfoni di Radio Marte hato della condizione del numero 9 azzurro e degli obiettivi futuri. “E’ un buon momento, è in ottimo stato di forma e speriamo che possa durare fino al termine della stagione. Sta migliorando, la continuità fa la differenza. Un calciatore come lui deve giocare spesso e senza fermarsi per stare sempre meglio e stiamo notando i suoi miglioramenti”. Sta studiando l’italiano? “Sì, pian piano sta iniziando are un po’ di italiano. Con il gruppo ci prova già, poi presto lo farà ...

