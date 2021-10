Napoli | Zielinski opaco nelle ultime settimane | i dettagli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Anche contro il Torino i cambi di Luciano Spalletti hanno fatto la differenza. La trequarti titolare non stava brillando come al solito e per tale motivo il tecnico di Certaldo ha deciso di cambiare tutti e 3 i giocatori che ne facevano parte. L’obiettivo dell’allenatore era quello di restituire alla squadra forze fresche e lucidità, L'articolo

Al 38 grande chance per il: Anguissa scambia bene cone mette a centro area un pallone d'oro per Koulibaly, che si fa però ipnotizzare da Milinkovic - Savic. Al 42 Insigne prova il ...Calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla vittoria delsul Torino con un articolo a firma di Marco Azzi. Dal quotidiano si legge:Video Napoli Torino (risultato 1-0) gol e highlights 8^ giornata Serie A. Ottava di fila per Spalletti, Osimhen piega le resistenze dei granata.Ospina 7 - Confermato da titolare, interviene per una parata nel primo tempo e soprattutto nella ripresa su Brekalo quasi a colpo sicuro. Per il resto lo si vede impegnato nel giro-palla, confermando ...