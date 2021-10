Meteo: con l’alta pressione continua l’ottobrata, piogge solo al Sud (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un campo di alta pressione si sta espandendo con sempre maggior vigore su titta l'Italia. Questo periodo, caratterizzato da tempo stabile e temperature miti non durerà a lungo: da metà settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che guasterà il tempo su molte regioni. Martedì, su quasi tutto il nostro Paese , sarà protagonista il sole, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove saranno possibili gli ultimi rovesci e locali temporali. Anche su queste zone il tempo sarà in miglioramento per lo spostamento della perturbazione verso l’Egeo.Le previsioni di martedì 19 ottobreMartedì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature massime ben oltre le medie del periodo: al Centro Sud e le isole maggiori sono attese punte fin verso i 22-23 gradi durante le ore più calde. Cieli spesso nuvolosi e al Sud tempo variabile, a tratti instabile. ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un campo di altasi sta espandendo con sempre maggior vigore su titta l'Italia. Questo periodo, caratterizzato da tempo stabile e temperature miti non durerà a lungo: da metà settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che guasterà il tempo su molte regioni. Martedì, su quasi tutto il nostro Paese , sarà protagonista il sole, eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove saranno possibili gli ultimi rovesci e locali temporali. Anche su queste zone il tempo sarà in miglioramento per lo spostamento della perturbazione verso l’Egeo.Le previsioni di martedì 19 ottobreMartedì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con temperature massime ben oltre le medie del periodo: al Centro Sud e le isole maggiori sono attese punte fin verso i 22-23 gradi durante le ore più calde. Cieli spesso nuvolosi e al Sud tempo variabile, a tratti instabile. ...

