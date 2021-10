Mel Gibson in The Continental, serie prequel di John Wick (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel cast della serie The Continental, progetto ideato come prequel di John Wick, ci sarà anche l'attore Mel Gibson. Mel Gibson, un po' a sorpresa, è il primo membro del cast di The Continental annunciato dai produttori della serie evento ideata come prequel di John Wick. Il progetto sarà trasmesso in tre serata su Starz negli Stati Uniti e non vedrà coinvolto Keanu Reeves, star dei film, come interprete, pur essendoci la possibilità che sia uno dei produttori del progetto. La storia raccontata in The Continental sarà ambientata negli anni '70 per mostrare le origini del famoso hotel che rappresenta un luogo sicuro per gli assassini che vivono nel mondo di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nel cast dellaThe, progetto ideato comedi, ci sarà anche l'attore Mel. Mel, un po' a sorpresa, è il primo membro del cast di Theannunciato dai produttori dellaevento ideata comedi. Il progetto sarà trasmesso in tre serata su Starz negli Stati Uniti e non vedrà coinvolto Keanu Reeves, star dei film, come interprete, pur essendoci la possibilità che sia uno dei produttori del progetto. La storia raccontata in Thesarà ambientata negli anni '70 per mostrare le origini del famoso hotel che rappresenta un luogo sicuro per gli assassini che vivono nel mondo di ...

