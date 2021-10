Mattarella a San Rossore | l’incontro con 80 ragazzi Il saluto di Giani

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Accoglienza caldissima, a San, per il presidente della Repubblica, Sergio, ricevuto dal governatore toscano, Eugenio, e da 80, nel decennale dell'iniziativa Giovanisì. Ed ecco le parole di: «Grazie, Presidente, di essere qui, Sanè casa sua, e da qui possono partire le idee dei giovani» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

intoscana : #SietePresente L'abbraccio dei giovani a Mattarella: il presidente a San Rossore - FirenzePost : Mattarella a San Rossore: l’incontro con 80n ragazzi. Il saluto di Giani - homoeopathicus : RT @toscananotizie: 'Bentornato a casa, presidente', così @EugenioGiani presidente della #Toscana ha accolto Sergio Mattarella, ricordando… - toscananotizie : 'Bentornato a casa, presidente', così @EugenioGiani presidente della #Toscana ha accolto Sergio Mattarella, ricorda… - Nazione_Pisa : Mattarella a San Rossore: 'Giovani protagonisti del presente' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella San

Quattro giovani che oggi si sono raccontati al presidente della Repubblica Sergio, intervenuto alla Villa del Gombo nella tenuta diRossore all'iniziativa "Siete Presente" che la ...Una ragazza intona l'inno dei Mameli e poi via, i giovani si raccontano eascolta . A fare gli onori di casa il presidente Giani: "Grazie, presidente, di essere qui,Rossore è casa sua,...Accoglienza caldissima, a San Rossore, per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevuto dal governatore toscano, Eugenio Giani, e da 80 ragazzi, nel decennale dell'iniziativa Giovanisì.Le loro storie e voci hanno animato il momento in cui il Presidente della Repubblica ha partecipato all’evento organizzato alla villa del Gombo a San Rossore Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscan ...