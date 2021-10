Lucia Annunziata sostituirà Un Posto al Sole. L’indiscrezione (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lucia Annunziata prenderà il Posto della serie televisiva, che verrà sposata prima del Tg3 Aria di cambiamenti in casa Rai: Lucia Annunziata potrebbe presto sostituire Un Posto al Sole. È quanto riporta il sito Dagospia, rivelando che l’AD Rai Carlo Fuortes avrebbe intenzione di affidare alla giornalista una nuova striscia di approfondimento, collocata alle 20.30. La proposta sarebbe quella di spostare la serie prima del Tg3 per lasciare spazio al nuovo programma della Annunziata in contrapposizione a Otto e Mezzo di Lilli Gruber (e a Stasera Italia della Palombelli). Un Posto al Sole non andrebbe più in onda nel consueto spazio dell’access prime time ma in quello del tardo pomeriggio, attualmente occupato ... Leggi su zon (Di lunedì 18 ottobre 2021)prenderà ildella serie televisiva, che verrà sposata prima del Tg3 Aria di cambiamenti in casa Rai:potrebbe presto sostituire Unal. È quanto riporta il sito Dagospia, rivelando che l’AD Rai Carlo Fuortes avrebbe intenzione di affidare alla giornalista una nuova striscia di approfondimento, collocata alle 20.30. La proposta sarebbe quella di spostare la serie prima del Tg3 per lasciare spazio al nuovo programma dellain contrapposizione a Otto e Mezzo di Lilli Gruber (e a Stasera Italia della Palombelli). Unalnon andrebbe più in onda nel consueto spazio dell’access prime time ma in quello del tardo pomeriggio, attualmente occupato ...

la_seriale : LUCIA ANNUNZIATA STO CAZZO DATECI UPAS #UPAS - Phiodem : Lucia Annunziata ha letteralmente un programma politico settimanale che da mezz'ora è diventato di tre ore, per fav… - Giusepp73435001 : È giunto vil momento di cambiare canale su rai3 è arrivata Lucia Annunziata - Cd615cgMorpheus : @HuffPostItalia Un blog del quale la versione italiana ha avuto come direttrice Lucia Annunziata, e come firme Matt… - POPCORNTVit : Dago sgancia la bomba: Lucia Annunziata scalza Un posto al sole nell'access di Rai 3? -