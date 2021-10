Lo Russo sindaco di Torino Una vittoria per nulla scontata grazie alla ritrovata unità a sinistra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) C’è grande l’entusiasmo nello staff che è stato vicino ed ha creduto in Stefano Lodi. Una affermazione perfino a poche settimane fa e dopo i primi sondaggi. Unanetta su cui ha sicuramente pagato il discorso diche si è progressivamente imposto in unain cui frammentazioni e polemiche sono una costante. Un’che ha fatto seguito a delle vere primarie che invece di lacerare il gruppo hanno rafforzato un nuovo quadro composito che, a dispetto delle sempre presenti malelingue, è andato ben oltre l’apparato dem. Un piano unitario che si è andato progressivamente rafforzando. Un lavoro interno prezioso che si è svincolato dperenne domanda sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Russo sindaco

... dove l'uscente Coletta ha ribaltato l'esito del primo turno e vinto sullo storico ex... Certo, la vittoria con il 60,1 di Gualtieri a Roma e con il 59,2 di Loa Torino, segnala che gli ...Il centrodestra batte un colpo a Trieste, Dipiazza si confermaAnche a Torino verdetto favorevole al centrosinistra con Stefano Loelettocon il 59,2 per cento dei voti contro ...GENOVA - "C’è stato un buon successo nelle grandi città per il centrosinistra, anche laddove il centrodestra aveva dei buoni candidati per la verità. Credo che il centrosinistra abbia interpretato meg ...PORDENONE. Si sono chiuse alle 15 i seggi per il ballottaggio che decreterà il nome del nuovo sindaco di San Vito al Tagliamento e Trieste. AGGIORNAMENTO DA SAN VITO AL TAGLIAMENTO E DA TRIESTE A cara ...