Lazio-Inter, 3-1 il finale. Numeri e statistiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Lazio supera in rimonta l’Inter di Inzaghi per 3-1 all’Olimpico nella gara valida per l’ottava giornata di campionato e ferma la corsa dei nerazzurri. Ospiti in vantaggio su rigore con Perisic, pareggio di Immobile nella ripresa al 64?, raddoppio di Anderson all’81 e nel finale la Lazio cala il tris con Milinkovic-Savic. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare Interne di fila senza ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lasupera in rimonta l’di Inzaghi per 3-1 all’Olimpico nella gara valida per l’ottava giornata di campionato e ferma la corsa dei nerazzurri. Ospiti in vantaggio su rigore con Perisic, pareggio di Immobile nella ripresa al 64?, raddoppio di Anderson all’81 e nellacala il tris con Milinkovic-Savic. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Lanon perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 garene di fila senza ...

Advertising

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - Diegosper : @Marco22715259 @_Roberio_Amaral @bianconeribra sta settimana il cattivo lo hanno già trovato: è quel tifoso della l… - giorgiomaresi : @LucaMarelli72 SULLA BEN PIÙ GRAVE RISSA DI LAZIO-INTER (PASSATA IN SORDINA) INVECE QUANDO NE' PARLIAMO , TRA 10 AN… -