Lambiase e Pecoraro M5S | “Tringali sappia che a Salerno l’opposizione c’è e non è lui”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti “Ho imparato a stimare il dottornel corso della mia attività professionale, per il suo equilibrio e la sua lungimiranza. Per queste stesse ragioni resto però più che perplessa dal suo posizionamento e dalle sue parole, che denotano una scarsa lettura critica della realtà. La sua richiesta, come neo assessore alla Sicurezza e Trasparenza, di chiedere di esaminare atti e delibere concernenti gli affidamenti di incarichi da parte dell’amministrazione pubblica è un dovere, non “una buona idea””. Sono queste le parole dell’avvocata Claudia, eletta in consiglio comunale con il MoVimento 5 stelle, in merito alla formazione della Giunta tecnico/politica a Palazzo di Città. “La sua nomina, come quella di gran parte della nuova Giunta, è la plastica dimostrazione di un problema politico imponente che ha travolto ...