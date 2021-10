Lady Gaga “sfoggia” le sue origini sul palco: a un concerto pronuncia perfettamente una parolaccia in italiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lady Gaga ha sfoggiato tutta la “italianità” pronunciando l’altra sera, ad un concerto a Los Angeles, una parolaccia italiana in maniera esemplare. Nel bel mezzo del suo show, la star ha esclamato: “Che c***o succede?”, spiegando poi al pubblico, visibilmente divertito, il significato della colorita espressione in inglese. Delle sue origini Miss Germanotta è sempre stata molto orgogliosa e spesso ha sfoderato la sua conoscenza di alcune parole italiano, dai classici “buon giorno”, “buona sera”, a “bellissima” e “ragazza”. Da poco tornata dall’Italia, dove ha trascorso alcuni mesi per girare “House of Gucci”, film diretto da Ridley Scott che racconta 30 anni della famiglia Gucci, la star 35enne, che nella pellicola veste i panni di Patrizia Reggiani, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 ottobre 2021)hato tutta la “italianità”ndo l’altra sera, ad una Los Angeles, unaitaliana in maniera esemplare. Nel bel mezzo del suo show, la star ha esclamato: “Che c***o succede?”, spiegando poi al pubblico, visibilmente divertito, il significato della colorita espressione in inglese. Delle sueMiss Germanotta è sempre stata molto orgogliosa e spesso ha sfoderato la sua conoscenza di alcune parole, dai classici “buon giorno”, “buona sera”, a “bellissima” e “ragazza”. Da poco tornata dall’Italia, dove ha trascorso alcuni mesi per girare “House of Gucci”, film diretto da Ridley Scott che racconta 30 anni della famiglia Gucci, la star 35enne, che nella pellicola veste i panni di Patrizia Reggiani, ...

Advertising

vntonb : il video di lady gaga che piange disperata per il mal di pancia con tutti quei cavi attaccati in testa - BITCHYFit : Lady Gaga parla in italiano e dice una parolaccia: “Questo è napoletano” - BluLikeSky : Nel bel mezzo di un concerto a Los Angeles Lady Gaga ha gridato al pubblico:'Che cazzo succede?'...in italiano! Che… - taengyuTV : no one: lady gaga in paparazzi: - AzgedaKom : Io oggi come Lady Gaga che durante un suo concerto urla 'CHE CAZZO SUCCEDE' -