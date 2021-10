Johnny Depp una scheggia "impazzita" a Roma: "Una macchina infernale" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Johnny Depp è stato il grande ospite della quarta giornata della festa del Cinema di Roma: durante l'incontro con il pubblico l'attore non ha perso l'occasione di lanciare qualche frecciatina a Hollywood e all'industria che lo sta "cancellando" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 ottobre 2021)è stato il grande ospite della quarta giornata della festa del Cinema di: durante l'incontro con il pubblico l'attore non ha perso l'occasione di lanciare qualche frecciatina a Hollywood e all'industria che lo sta "cancellando"

Advertising

raimovie : Johnny Depp sul red carpet di #Puffins ospite di #Alicenellacittà e stasera protagonista di una masterclass per… - ParamountItalia : Johnny Depp a Roma ha conquistato il pubblico e rivelato il suo più grande successo: “I miei figli” #JohnnyDepp… - stanzaselvaggia : Sono l’unica che non ha una foto con Johnny Depp in ‘sti giorni. - assilemamore : RT @IR0NLANG: VALERIA MARINI E JOHNNY DEPP. MI PISCIO SOTTO - cncoandre1827 : RT @DlORDEPP: sono in una valle di lacrime. anche i bambini amano Johnny Depp -