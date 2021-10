Israele | sub trova in mare la spada di un Cavaliere crociato

Leggi su zon

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Subsul fondo deldiladi un: laè da circa 9 secoli sul fondale marino In, nei pressi di Haifa, un sub hato ladi unda circa 9 secoli sul fondo del. Secondo quanto riferito dal dipartimento israeliano per le antichità giaceva sul fondo marino, coperta da uno strato di sabbia appena rimosso dalla corrente. Laera completa di una lama di circa un metro e di una elsa di 30 centimetri, ed era incrostata da organismi marini. “Laè in condizioni perfette, ha confermato Nir Distelfeld, un ispettore del dipartimento delle ...