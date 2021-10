Il Pd vince i ballottaggi dell'astensione record (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle città il centrosinistra ha vinto. O meglio: è il centrodestra che ha perso. Scelte sbagliate nelle candidature civiche hanno sicuramente contribuito al risultato: basti vedere il distacco tra Gualtieri e Michetti a Roma. E' vero che la sinistra gestiva la maggioranza dei comuni in lizza, ma anche a Trieste, amministrazione uscente di centrodestra, è testa a testa all'ultimo voto. Ma in realtà il vero vincitore di questa tornata amministrativa è un altro, e si chiama astensione. Mai si era vista una tale ondata di indifferenza travolgere l'istituzione dei municipi, tradizionalmente percepita come quella più vicina al cittadino. Persino a Milano, città da sempre attenta alla partecipazione, per la prima volta nella storia è andato a votare meno di un elettore su due. Ricordate il '92? Il crollo del sistema dei partiti della prima Repubblica? In ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelle città il centrosinistra ha vinto. O meglio: è il centrodestra che ha perso. Scelte sbagliate nelle candidature civiche hanno sicuramente contribuito al risultato: basti vedere il distacco tra Gualtieri e Michetti a Roma. E' vero che la sinistra gestiva la maggioranza dei comuni in lizza, ma anche a Trieste, amministrazione uscente di centrodestra, è testa a testa all'ultimo voto. Ma in realtà il vero vincitore di questa tornata amministrativa è un altro, e si chiama. Mai si era vista una tale ondata di indifferenza travolgere l'istituzione dei municipi, tradizionalmente percepita come quella più vicina al cittadino. Persino a Milano, città da sempre attenta alla partecipazione, per la prima volta nella storia è andato a votare meno di un elettore su due. Ricordate il '92? Il crollo del sistema dei partitia prima Repubblica? In ...

Advertising

borghi_claudio : Vi ricordo che per molte città ci sono ancora i ballottaggi e no, non è lo stesso se vince uno o l'altro e il voto… - insopportabile : Mi piace questo entusiasmo per il centrosinistra che vince ai ballottaggi. Adesso gli manca solo fare politica da c… - fattoquotidiano : ELEZIONI 2021 | I BALLOTTAGGI - A Varese vince il centrosinistra [Segui la diretta - - glooit : Il Pd vince i ballottaggi dell'astensione record leggi su Gloo - modicana : RT @Tg1Rai: Il centrosinistra vince i #Ballottaggi del voto amministrativo: Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma, mentre Stefano #… -