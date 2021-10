Giorgia Meloni: «Centrodestra sconfitto ma non è debacle. Vertice con Berlusconi e Salvini in settimana» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Giorgia Meloni analizza l'esito del voto ai ballottaggi: «Il Centrodestra esce sconfitto ma non è debacle». Queste le parole della leader di Fratelli... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 ottobre 2021)analizza l'esito del voto ai ballottaggi: «Ilescema non è». Queste le parole della leader di Fratelli...

Advertising

infoitinterno : Ballottaggi, Giorgia Meloni: 'Centrodestra sconfitto. Ma la sinistra lotta nel fango per criminalizzarci' - infoitinterno : Giorgia Meloni: «Centrodestra sconfitto ma non è debacle. Vertice con Berlusconi e Salvini in settimana» - infoitinterno : Elezioni, Giorgia Meloni: 'Centrodestra sconfitto, ma non è una debacle'. E attacca la sinistra: 'Ha trasformato la… - AManfrotto : RT @Agenzia_Ansa: 'Il centrodestra esce sconfitto alle amministrative: non riusciamo a strappare al centrosinistra le grandi città. Ma da s… - luca_logi : RT @gladiatoremassi: Figura di M... della #meloni: Il centrodestra esce sconfitto alle amministrative non riusciamo a strappare al centrosi… -