Gas torna a rincarare | +18% mentre forniture russe non salgono

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La settimana inizia con nuovi rincari sul gas naturale. Più 18 per cento per una materia prima energetica su cui le quotazioni sono quintuplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E ...

Advertising

NewsletterLeggo : In Libano torna la guerriglia settaria e Bruxelles sceglie “meno Europa” per la crisi del gas… - GasSalesVolley : ?? | CIVITANOVA-PIACENZA Torna avanti la Lube, che vince 25-23 il 3° set 2?? Lube Civitanova 1?? Gas Sales Bluene… - BozzettoStefano : @giagnoni_luca @CarloStagnaro @micheleboldrin Il tempo è galantuomo Basta attendere aprile se il prezzo del gas to… - ico67 : il gas aumenta, fa freschino, magari torna. #tropcomudchiammovipu ???? - GiovannaCuoco5 : @freeSpitit83 Il fatto che tu ti permetta di scrivere questo ad una donna la dice lunga sul tuo QI ti ricordo che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Gas torna

Linkiesta.it

Secondo il quotidiano nell'ultima asta i contratti sulin scadenza a novembre sono aumentati del 18% a 104 euro per megawatt ora. Le quotazioni sono lievitate per una serie di fattori ...L'effetto combinato delle bollette di luce epi pesanti e dei maggiori costi generali di tutte ... Una situazione aggravata dal costo dei carburanti chead aumentare con un effetto a valanga ...Gli effetti su un comparto che vale 3,2 miliardi e conta 10mila addettiDifesa del mercato più agevole per chi ha scelto nicchie di specializzazione ...il tecnico dopo la vittoria con Civitanova: «Dobbiamo stare con i piedi per terra, ma queste vittorie oltre alla classifica servono per dare confidenza e fiducia» ...