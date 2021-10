Floro Flores: "Se Osimhen dovesse farlo sarò il primo ad essere contento" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Floro Flores ha commentato la partita di ieri del Napoli contro il Torino ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le parole: "C'è un po' di ansia e scaramanzia, è giusto soffrire fino alla fine ma la squadra piace e ha la cattiveria giusta per vincere, a differenza degli altri anni. Prima le partite non facili le perdeva e le pareggiava, ieri ha portato la vittoria a casa. Osimhen? Per me è ancora lungo il campionato, mi auguro che continui così. Se a me non piace un giocatore non vuol dire che non sappia giocare a calcio, ho detto solo che bisognava dargli tempo perché è giovane e arrivava da un calcio diverso. Sta facendo la differenza e bisogna dare meriti a Spalletti che ci ha sempre creduto, così come a tutta la squadra. Fabian Ruiz l'ho sempre stimato e quest'anno sta facendo la differenza, i risultati stanno arrivando. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021)ha commentato la partita di ieri del Napoli contro il Torino ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le parole: "C'è un po' di ansia e scaramanzia, è giusto soffrire fino alla fine ma la squadra piace e ha la cattiveria giusta per vincere, a differenza degli altri anni. Prima le partite non facili le perdeva e le pareggiava, ieri ha portato la vittoria a casa.? Per me è ancora lungo il campionato, mi auguro che continui così. Se a me non piace un giocatore non vuol dire che non sappia giocare a calcio, ho detto solo che bisognava dargli tempo perché è giovane e arrivava da un calcio diverso. Sta facendo la differenza e bisogna dare meriti a Spalletti che ci ha sempre creduto, così come a tutta la squadra. Fabian Ruiz l'ho sempre stimato e quest'anno sta facendo la differenza, i risultati stanno arrivando. ...

