Cuori | un ‘polpettone’ vecchio stile nobilitato da Pecci

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 18 ottobre 2021)- DanieleLe “Molinelle” di Torino, chirurghi d’avanguardia, il progetto del primo trapianto di cuore, la lotta per l’emancipazione femminile nell’Italia retrograda degli anni ‘60: temi seri ed importanti che infarciscono la trama di, la nuova fiction di Rai 1 partita ieri sera. La quale, però, in barba a tutto questo, resta di base un’intricata storia di corna. Le vicende mediche, per quanto interessanti, fanno da contorno ad una doppia storia d’amore complicata, un triangolo che vede coinvolti la dottoressa Delia (Pilar Fogliati), suo marito e mentore Cesare (Daniele) e il grande amore giovanile della donna, Alberto (Matteo Martari), che di Cesare è il fidato pupillo. Legami forti e destinati a scontrarsi l’uno con l’altro, perchè c’è da scommettere che la fedeltà e la serietà di Delia ...