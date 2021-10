Coppa Davis 2021, Novak Djokovic verso il “sì”. Krajinovic: “Ci siamo detti che dovremo esserci tutti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in finale agli US Open il numero 1 del ranking ATP Novak Djokovic non è più sceso in campo e il campionissimo serbo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazioni ai due grandi eventi di fine anno, ovvero le Finals e la Coppa Davis. Proprio per quanto riguarda la competizione a squadre un indizio ci arriva direttamente dal connazionale Filip Krajinovic, che al settimanale Blic si è detto sicuro della partecipazione di Djokovic a Madrid, al fine di essere il più competitivi possibili per tornare a vincere. “Tengo molto alla Coppa Davis, amo giocare per il mio paese – ha detto Krajinovic, nelle parole riportate dal sito livetennis – Vorrei usare i prossimi tre tornei per alzare il mio livello di gioco prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la sconfitta in finale agli US Open il numero 1 del ranking ATPnon è più sceso in campo e il campionissimo serbo non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazioni ai due grandi eventi di fine anno, ovvero le Finals e la. Proprio per quanto riguarda la competizione a squadre un indizio ci arriva direttamente dal connazionale Filip, che al settimanale Blic si è detto sicuro della partecipazione dia Madrid, al fine di essere il più competitivi possibili per tornare a vincere. “Tengo molto alla, amo giocare per il mio paese – ha detto, nelle parole riportate dal sito livetennis – Vorrei usare i prossimi tre tornei per alzare il mio livello di gioco prima ...

