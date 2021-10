Ballottaggio Torino | gli exit poll | le proiezioni dei risultati delle comunali

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Asi è votato per ilper le elezioni: ecco quali sono isecondo le primedegli, pubblicati subito dopo la chiusuraurne avvenuta alle ore 15. Notizia in aggiornamento I candidati A sfidarsi per la poltrona di sindaco sono Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, e Paolo Damilano, aspirante primo cittadino del centrodestra. I due sono giunti aldopo idel primo turno che non hanno ovviamente visto nessun candidato raggiungere il 50% più uno dei consensi. Al primo turno, il candidato più votato è risultato Stefano Lo Russo, che ha ottenuto il 43,86%, pari a 140.200 voti. Damilano, invece, ha guadagnato 124.347 voti, che lo ...

