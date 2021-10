(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Io sono convinto, fermamente convinto che questo secondo turno dimostri che l'idea di una coalizione larga è concretizzabile non è astratta, perché se siamo riusciti a vincere è perché siamo riusciti a convincere, ovunque. Questo dimostra che gli elettorati si stanno fondendo. Voglio rassicurare tutti gli alleati che l'generoso edel Pd e non vira improvvisamente a seconda deiche ci sono". Così il segretario del Pd, Enrico, in conferenza stampa al Nazareno.

Advertising

tempoweb : Intramontabile Mastella: 'Ho vinto contro armata brancaleone, da Letta a faccetta nera' #Mastella #Benevento… - TV7Benevento : **Ballottaggi: Letta, 'atteggiamento federatore Pd non cambia per risultati'**... - TV7Benevento : Ballottaggi: Letta, 'Pd rilanciato, vince ovunque'... - TV7Benevento : Ballottaggi: Letta, 'elettori centrosinistra più avanti di noi, si sono fusi'... - TV7Benevento : Ballottaggi: Letta, 'vittoria trionfale'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Ballottaggi Letta

E' il primo commento del leader della Lega, Matteo Salvini ai, da Catanzaro. Alle ... 18 ott 17:12: vittoria trionfale, da Salvini parole surreali 'Ho sempre imparato che la cosa più ..."E' un trionfo che non voglio celebrare con il trionfalismo". Enrico, segretario del Pd , commenta i risultati deidelle elezioni amministrative senza scomporsi. "Dobbiamo tenere i piedi per terra", sottolinea, dichiarando però che il risultato è ...Roma, 18 ott (Adnkronos) – “Sono due le note dolenti del voto. La prima è la partecipazione, per questo rilancerò le Agorà democratiche. Il secondo tema è che oggi celebriamo la vittoria di sindaci uo ...Clemente Mastella non tramonta mai e si impone al ballottaggio a Benevento riconfermandosi sindaco contro il candidato del centrosinistra. Mastella ...