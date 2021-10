Angelo Licheri | morto l’uomo che tentò di salvare Alfredino Rampi

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è spento nella casa di riposo San Giuseppe a Nettuno, si calò nel pozzo di Vermicino nel tentativo diil piccolostanotte nella casa di riposo San Giuseppe di Nettuno. Ribattezzato come “ragno”, è l’unico che quarant’anni fa si è calato nel pozzo artesiano nel tentativo di. Un eroe dei nostri giorni, non ci ha pensato due volte quando nel 1981 si è presentato come volontario data la sua piccola statura, che gli ha permesso di raggiungere a testa in giù il bambino, fino a toccarlo, ma senza purtroppo riuscire a riportarlo in superficie.era un volontario e si ...

12.50 Morto, l'di Vermicino E' morto, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. Era un operaio, lavorava in ...morto, l'uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi., 77 anni, era ricoverato in una clinica a Nettuno, vicino a Roma. La vicendaera un ...E’ morto a 77 anni, in una casa di riposo di Nettuno vicino a Roma, Angelo Licheri, l’uomo che si calò nel pozzo di Vermicino per tentare di salvare Alfredino Rampi. Licheri era un volontario e si ...L'uomo ragno era ricoverato a Nettuno nella casa di riposo San Giuseppe. Si calò nel pozzo di Vermicino tentando di salvare Alfredino Rampi ...