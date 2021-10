Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 ottobre 2021)DEL 17 OTTOBREORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE INTENSO IL TRAFFICO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A24TERAMO dove è CHIUSO IL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI IN DIREZIONE TERAMO PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA DALLA TANGEZIALE EST AL RACCORDO IN USCITA SULLA DIRAMAZIONENORD SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI E il GRA IN DIREIZONECODE ANCHE SULLA DIRMAZIONESUD A PARTIRE DA MONTE PORZIO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONEANCHE SULLA A1NAPOLI CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA ANAGNI A VALMONTONE ANDIAMO SUL RACCORDO ABBIAMO ...